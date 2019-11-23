كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عودة خدمة الإنترنت لـ10 محافظات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة إرنا للأنباء، صباح اليوم السبت عودة خدمة الإنترنت لـ10 محافظات إيرانية، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وبدأت إيران، في استعادة الوصول إلى الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من المقاطعات، بعد إغلاق استمر لايام كان يهدف إلى خنق الاضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقد عاد الهدوء إلى إيران، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي، بعد الاحتجاجات التي قالت عنها منظمة العفو الدولية إنها شهدت مقتل أكثر من 100 متظاهر على أيدي قوات الأمن، وهو رقم ترفضه الحكومة باعتباره "مضاربًا".

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن مصادر مطلعة مجهولة قولها "يجري استعادة الانترنت تدريجيا في البلاد."

وقالت فارس نقلًا عن مجلس الأمن القومي الذي أمر بالإغلاق، إنه تمت الموافقة على عودة الاتصال بشبكة الإنترنت "لبعض المناطق، ووفقًا للتقارير التي ظهرت حتى الآن، تمت استعادة الإنترنت الثابت في هرمزغان، كرمانشاه، أراك، مشهد، قم، تبريز، محافظات حمدان وبوشهر وأجزاء من طهران ".