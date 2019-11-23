كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار شمال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقال مسؤولو الأمن المحلي، إن الانفجار وقع بمنطقة "الاساي" أمس الجمعة.

ووفقا للوكالة الأفغانية، فجر المسلحون، عبوة ناسفة، يتم التحكم فيها عن بعد في أحد الأسواق، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الانفجار حتى الآن.

وكثيراً ما تستخدم حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

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غير أن تفجيرات القنابل على جوانب الطرق تسفر عن مقتل مدنيين.

وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، إن حركة "طالبان" أفرجت عن أساتذة جامعات أمريكيين وأستراليين احتُجزوا كرهائن لأكثر من ثلاث سنوات، مما أكمل عملية تبادل الأسرى المتأخرة وإثارة الأمل في إحياء محادثات السلام.

كما اختُطف الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس في أغسطس 2016، من خارج الجامعة الأمريكية في كابول بأفغانستان؛ حيث عمل كلاهما كأستاذين.

وأوضح المسؤولون الأفغان، أنه تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح ثلاثة من قادة طالبان بموجب مبادلة تأخرت طويلًا.

ويُنظر إلى قرار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بتنفيذ المقايضة، على أنه أمر أساسي لضمان إجراء محادثات مباشرة مع المتشددين الإسلاميين.

