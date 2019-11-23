شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض والان نبدء بالتفاصيل
قتل 9 أشخاص جراءَ انفجار سيارة مفخخة اليوم في حي الصناعة بمدينة تل أبيض التي تقع تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.
وأوضح المرصد السورية لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من لندن مقرًا له - في بيان صحفي اليوم أن تفجيرًا بسيارة مفخخة في حي الصناعة في مدينة تل أبيض أودى بحياة أربعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، وخمسة آخرين لم تتضح هويتهم وما إذا كانوا مدنيين أو مقاتلين.
وأسفر التفجير عن إصابة نحو 22 شخصًا بجروح، بينهم حالات خطرة، وَفْق المصدر ذاته.
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