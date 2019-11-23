الحشد والاتحادية ينفذان عملية أمنية لمطاردة فلول داعش غرب كركوك

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية، السبت، عن تنفيذ الحشد والشرطة الاتحادية عملية أمنية لمطاردة فلول داعش غرب كركوك. وقال حربية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والفوج السادس في الشرطة الاتحادية نفذت عملية امنية، صباح اليوم، بحثا عن عناصر داعش في قضاء الحويجة ومحيطها وقرى تل الذهب وقرية بريج التابعة لقاطع العباسي".

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