يتضمن استجواب وزير الصناعة.. جدول أعمال جلسة اليوم

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة الـ18 التي من المقرر أن تعقد اليوم السبت، ويتضمن الجدول استجواب وزير الصناعة صالح عبد الله الجبوري، ومناقشة التقرير الأول للجنة التعديلات الدستورية. وأدناه جدول الأعمال:

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