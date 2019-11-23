2019-11-23 | 10:30
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وقال مسعود في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتمد اليوم قرار زيادة عدد الأندية في دوري ابطال آسيا ابتداءً من 2021 إلى 40 نادياً بدلاً من 32".
وأضاف، أن "العراق سيحصل على مقعد إضافي في النسخة بعد المقبلة، بالتالي سنشارك بثلاثة أندية، ناديان يتأهلان مباشرة وناد يلعب في الملحق المؤهل لدوري الأبطال".
وتابع مسعود، أن "الحصول على مقعد إضافي هو استحقاق للعراق، الكرة العراقية في تطور مستمر ونطمح الوصول إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة".
وقرر الاتحاد الاسيوي إضافة مقعد للاتحادات الوطنية من 7-10، إذ يحتل العراق المركز التاسع في تصنيف الاتحادات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من اتحاد الكرة بعد زيادة مقاعد العراق بدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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