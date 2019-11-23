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أول تعليق من اتحاد الكرة بعد زيادة مقاعد العراق بدوري أبطال آسيا

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2019-11-23 | 10:30

أول تعليق من اتحاد الكرة بعد زيادة مقاعد العراق بدوري أبطال آسيا

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علق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، على زيادة مقاعد العراق في دوري ابطال آسيا ابتداءً من 2021.
وقرر الاتحاد الاسيوي، اليوم السبت، زيادة عدد الأندية من 32 إلى 40 نادياً في نسخة 2021.

وقال مسعود في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتمد اليوم قرار زيادة عدد الأندية في دوري ابطال آسيا ابتداءً من 2021 إلى 40 نادياً بدلاً من 32".


وأضاف، أن "العراق سيحصل على مقعد إضافي في النسخة بعد المقبلة، بالتالي سنشارك بثلاثة أندية، ناديان يتأهلان مباشرة وناد يلعب في الملحق المؤهل لدوري الأبطال".

وتابع مسعود، أن "الحصول على مقعد إضافي هو استحقاق للعراق، الكرة العراقية في تطور مستمر ونطمح الوصول إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة".

وقرر الاتحاد الاسيوي إضافة مقعد للاتحادات الوطنية من 7-10، إذ يحتل العراق المركز التاسع في تصنيف الاتحادات الوطنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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