قائد القيادة المركزية الأمريكية: على دول المنطقة الاتحاد بوجه التهديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد فترة "ليست بالهينة"، مؤكدا أن وحدة دول المنطقة في وجه السلوك العدائي هي الحل.

وأضاف في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لخلق أمن واستقرار دائمين بالمنطقة، مشيرا إلى أن إيران شكلت تهديدا للملاحة البحرية خلال الفترة الماضية.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.

ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.