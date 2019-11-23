الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 17 عنصرا ضمن خلية إرهابية بالأنبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، السبت، القبض على خلية إرهابية مكونة من 17 عنصرا في الصقلاوية والفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الاستخبارات العسكرية بالمحافظة، في بيان، إن فرق أمنية واستخباراتية مختلفة تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونه من 17 عنصرا كانوا يشكلون مجاميع صغيرة.

وأضافت أن القوة، وبعد معلومات استخبارية دقيقة، داهمت مخبأ للمواد المتفجره والعبوات الناسفة وأجهزة الاتصال في منطقة عنه - وادي الكصر بالأنبار، لافتة إلى أنه تم تدمير المواد موقعيا من قبل عناصر هندسة الفرقة دون حدوث أضرار.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الجمعة، توقيف قيادي داعشي في منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وكان مصدر عسكري عراقي قد أعلن، الإثنين الماضي، مقتل 20 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 9 آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غربي الموصل شمال بغداد.