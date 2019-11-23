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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إنفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم السبت 23/نوفمبر في مدينة تل أبيض شمال الرقة، والتي حتلتها فصائل التطرف والإرهاب بدعم من تركيا بعد قتل وتهجير سكانها في وقت سابق
وقال ناشطون من المدينة المذكورة إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع الصناعة أمام أحد مقرات مسلحي ما يسمى “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا وسط مدينة تل أبيض شمال الرقة.
وأضاف الناشطون أن الانفجار أسفر عن مقتل مسلح وإصابة قرابة 7 أخرين، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير وبدأت بنقل الجرحى إلى مشافي على الحدود التركية.
ولفت الناشطون أن هذا التفجير يعتبر السادس في المنطقة والثالث في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، منذ احتلالها من قبل مسلحي الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا
والجدير ذكره تنفذ فصائل التطرف والإرهاب المدعومة من تركيا وبأمر منها هجوم وحشي و عنيف على القرى والبلدات الآمنة شرقي الفرات، والتي لم تشهد تفجيرات في وقت سابق منذ تمكن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من القضاء على تنظيم “داعش”.
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