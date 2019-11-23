شكرا لقرائتكم العراق.. هدوء حذر في بغداد وكربلاء وقطع للطرق بذي قار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين أوقعت العديد من الإصابات، يسود هدوء حذر ساحات التظاهر وجسور بغداد.

وكان مراسل "العربية" و"الحدث"، أكد استعادة قوات الأمن السيطرة على جزء من جسر الأحرار بعد أن سيطر عليه المتظاهرون بشكل كامل ولفترة قصيرة.

كما أفادت مصادرنا بأن المحتجين في قضاء البطحاء، غرب الناصرية، قطعوا الطريق المؤدي إلى محافظة السماوة وقاموا بحرق إطارات سيارات.

كما أكدت المصادر قيام متظاهرين غاضبين بقطع الطريق بين ذي قار والمثنى احتجاجاً على تأخر تنفيذ المطالب.

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وبالتزامن، نفت قيادة شرطة النجف مقتل الناشط المدني أحمد الياسري، وأكدت أن الخبر عار من الصحة.

قبل ذلك، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن عمليات كر وفر جرت بين قوات الأمن والمتظاهرين، مساء الجمعة، قرب جسر الأحرار في بغداد، وهو الجسر الذي سيطر عليه متظاهرون وفق مصادر "العربية" و"الحدث"، وذلك بعدما انسحبت قوات الأمن باتجاه البنك المركزي.

هذا ونفت وكالة الأنباء العراقية تسجيل أي حالات وفاة في ساحات التظاهر في بغداد، أمس الجمعة. وكانت وكالات أنباء عالمية نقلت عن مصادر أمنية سقوط 4 قتلى وأكثر من 20 جريحا في اشتباكات الجمعة، بعد أن فتحت قوات الأمن النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين خاصة عند جسر الأحرار وسط بغداد.

من احتجاجات العراق

كما أفادت وسائل إعلام عن وقوع مواجهات عنيفة بين متظاهرين في محافظة كربلاء جنوب بغداد وقوات من الشرطة أمام مبنى المحافظة، أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين بسبب استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين. وردد المتظاهرون هتافات ضد الأحزاب وإيران يرددها متظاهرون غاضبون من محافظة كربلاء وفي ساحة التحرير وسط بغداد.

وتأتي المواجهات ضمن التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن عراقية منذ 5 أسابيع لتغيير نظام الحكم في البلاد.