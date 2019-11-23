شكرا لقرائتكم الموسوي: ما يحصل بالعراق نتيجة تدخل إيران بصنع القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفت المرجع الشيعي العراقي حسن الموسوي أن كل ما يحصل في البلاد هو نتيجة التدخل الايراني في صنع القرار العراقي الداخلي أو الخارجي. وقال في مداخلة مع قناة "العربية": "إنها حالة طبيعية يعلمها كل العراقيين منذ 15 عاما". وأشار الموسوي إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض كان يريد إبعاد التهمة عن إيران وإلقاء اللوم على أميركا وغيرها من الدول المحيطة.

وكان أستاذ الحوزة العلمية في كربلاء، السيد إبراهيم البحراني، قال أيضا في مداخلة مع قناة "العربية" إنّ موقف المرجعية الدينية في العراق مؤيد للتظاهرات التي يشاركُ فيها جميع أطياف الشعب العراقي على حد تعبيره.

هتافات ضد إيران

وكانت وسائل إعلام أفادت عن وقوع مواجهات عنيفة بين متظاهرين في محافظة كربلاء جنوب بغداد وقوات من الشرطة أمام مبنى المحافظة، أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين بسبب استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين.

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وردد المتظاهرون هتافات ضد الأحزاب وإيران يرددها متظاهرون غاضبون من محافظة كربلاء وفي ساحة التحرير وسط بغداد.

احتجاجات العراق

وتأتي المواجهات ضمن التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن عراقية منذ 5 أسابيع لتغيير نظام الحكم في البلاد.

وأشار المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني في وقت سابق، إلى أن "السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك، فلابد من التفكير بسلوك طريق آخر، لأنه "لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة".