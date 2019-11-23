تيموري يعلن عن قرب الغاء موسكو تأشيرات دخول الايرانيين لروسيا

أعلن مساعد وزير ​السياحة​ والتراث الثقافي ال​إيران​ي ولي تيموري عن قرب إلغاء ​موسكو​ تأشيرات دخول المواطنين الإيرانيين إلى ​روسيا​. ونقلت وكالة "فارس" الايرانية عن تیموري تأكيده إن "إلغاء تأشيرات الدخول سيتم بموجب اتفاقية مبرمة بين إيران وروسيا قبل 3 سنوات حول الرحلات السياحية الجماعية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء. وأشار إلى أن "قرار إلغاء تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية بات نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ قريبا".

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