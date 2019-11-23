كوريا الجنوبية تطلب مساعدة واشنطن لحل قضايا عالقة مع طوكيو

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان.
ولفتت الوزارة في بيانها الى إن "كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل مسائل أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع".
هذا وكانت الوزيرة الكورية الجنوبية قد التقت مع جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأميركي، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ناغويا وسط اليابان، وذلك بعد يوم من تأجيل بلادها موعد إنهاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان.
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