كوريا الجنوبية تطلب مساعدة واشنطن لحل قضايا عالقة مع طوكيو

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا، طلبت من ​الولايات المتحدة​ المساعدة في حل قضايا عالقة مع ​اليابان​.

ولفتت الوزارة في بيانها الى إن "كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل مسائل أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع".

هذا وكانت الوزيرة الكورية الجنوبية قد التقت مع ​جون سوليفان​، نائب وزير الخارجية الأميركي، خلال اجتماع وزراء خارجية ​مجموعة العشرين​ بمدينة ناغويا وسط اليابان، وذلك بعد يوم من تأجيل بلادها موعد إنهاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان.