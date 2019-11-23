اللبنانيون في روما احتفلوا بعيد الاستقلال بساحة الشعب

تجمعت عشرات العائلات الإيطالية وال​لبنان​ية في ساحة الشعب في روما Piazza del Popolo، بمناسبة الذكرى الى 76 لاستقلال لبنان، بدعوة من جمعيات لبنانية وايطالية، حيث انشد الجميع الاغاني الوطنية والنشيد الوطني، وقدم فنانون إيطاليون ولبنانيون عروضا فنية.

وقالت المواطنة الايطالية اللبنانية الاصل الكسندرا طراد ل "الوكالة الوطنية للاعلام": "جئنا الى هنا لنعبر خير تعبير عن وقوفنا الى جانب ​الشعب اللبناني​ في محنته. اعرف لبنان منذ 30 عاما، ومع مرور الوقت احبه اكثر فأكثر ولا يمكنني في هذه الظروف إلا أن أقف معه".

بدوره، قال احد منظمي التجمع ويدعى الكسندرو: "اننا نتضامن مع الشعب اللبناني الذي يطالب عبر تحركه بحقوقه وبمستقبل امن. فالطبقة السياسية هرمت ولم تبال بحقوق شعبها". وقالت مواطنة اخرى من منظمي التجمع: "انه استقلال جديد مشرق".