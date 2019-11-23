تجمعت عشرات العائلات الإيطالية واللبنانية في ساحة الشعب في روما Piazza del Popolo، بمناسبة الذكرى الى 76 لاستقلال لبنان، بدعوة من جمعيات لبنانية وايطالية، حيث انشد الجميع الاغاني الوطنية والنشيد الوطني، وقدم فنانون إيطاليون ولبنانيون عروضا فنية.
وقالت المواطنة الايطالية اللبنانية الاصل الكسندرا طراد ل "الوكالة الوطنية للاعلام": "جئنا الى هنا لنعبر خير تعبير عن وقوفنا الى جانب الشعب اللبناني في محنته. اعرف لبنان منذ 30 عاما، ومع مرور الوقت احبه اكثر فأكثر ولا يمكنني في هذه الظروف إلا أن أقف معه".
بدوره، قال احد منظمي التجمع ويدعى الكسندرو: "اننا نتضامن مع الشعب اللبناني الذي يطالب عبر تحركه بحقوقه وبمستقبل امن. فالطبقة السياسية هرمت ولم تبال بحقوق شعبها". وقالت مواطنة اخرى من منظمي التجمع: "انه استقلال جديد مشرق".
كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانيون في روما احتفلوا بعيد الاستقلال بساحة الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.