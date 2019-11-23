هاشم: لوضع الاسس لإنقاذ الوطن مما يخطط له في دوائر القرار الدولي الاميركي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "يوما بعد يوم ترتفع حدة ​الأزمة​ الراهنة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وهذا ما يضع الجميع موالاة ومعارضة امام مسسؤليتهم الوطنية التاريخية للإسراع بوضع الاسس الواضحة لإنقاذ الوطن مما يخطط له في دوائر القرار الدولي الاميركي لاستهداف وطننا خدمة لمصلحة الكيان الصهيوني"، متسائلا: "هل ستتغلب مصلحة الوطن على بعض المكاسب والحسابات السياسية الضيقة".

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