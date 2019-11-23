الموسوي: اميركا الداعم الاول للفساد والديكتاتورية

رأى النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماع انه "تستحق ​الولايات المتحدة الأميركية​ وبكل جدارة، ليس تمثالا واحدا للحرية في ​نيويورك​، وإنما تماثيل حرية في كل ولاية من ولاياتها، لتذكيرها بقيم الحرية والعدالة لأنها أثبتت في شكل قاطع وواضح وفاضح أنها الداعم الاول لأكثر الأنظمة فسادا وديكتاتورية في أنحاء ​العالم​ كافة".



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