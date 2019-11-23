300 متطوع شاركوا جمعية جذور لبنان لزرع أكثر من 500شجرة أرز في كفرذبيان

بمناسبة ​عيد الإستقلال​، شارك 300 متطوع جمعية "جذور ​لبنان​"، في زرع أكثر من 500 شجرة أرز لبناني في كفرذبيان، حيث جرى عرض سريع لأهمية الغابات في لبنان ثم تبعه تدريب على طرق زراعة الأشجار كيفية حمايتها و ابقائها على قيد ​الحياة​.

يذكر أن هذه ​السنة​، أطلقت "جذور لبنان" حملتها التوعوية الوطنية الثامنة تحت عنوان "زرعنا أكتر من 320 ألف شجرة! ما بكفي" وذلك خلال حفل عشاء لجمع التبرعات. ضمّ هذا الحدث أكثر من 500 شخص من أصدقاء "جذور لبنان" وداعمي إعادة التشجير في جميع أنحاء لبنان.

استطاعت الجمعية أن تزرع، حتى يومنا هذا، وبفضل دعم من شركات لبنانية، و مؤسسات عالمية، ومشاركة العديد من المتطوعين، أكثر من 30,000 شجرة، أي أكثر من 600,000 مترا مربعا، في عدة مناطق من لبنان.