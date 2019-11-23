وديع عقل: لا توافق بعد على شكل الحكومة العتيدة ومكوناتها

أكد عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر ​وديع عقل​ أن "لا توافق بعد على شكل ​الحكومة​ العتيدة ومكوناتها، ونحن نحترم الارادة السنية".

وشدد في حديث تلفزيوني على ان "كل خطوط الاتصالات ما زالت مفتوحة لأن لا أحد لديه الترف بأن يفلت الوضع".

وكشف ان "هناك كلاما جديا عن تحمل هذه الحكومة المستقيلة المسؤولية المالية بشكل جدي لأنه لا يمكنها ان تترك الوضع كما هو عليه"، لافتا إلى ان "الناس بالشارع تطالب بالافعال وليس بالاقوال وتريد ​مكافحة الفساد​ بالفعل وتنفيذ الاصلاحات الجدية".

ورفض ما يحكى عن موضوع تدخلات خارحية في الشأن الداخلي اللبناني، مؤكدا انه "نمارس ال​سياسة​ بحرية".