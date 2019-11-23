جريصاتي لنادي رؤساء الحكومة السابقين:الرئيس خارج دائرة استهدافكم

توجه الوزير في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى نادي رؤساء ​الحكومة​ السابقين، قائلا: "الخطيئة الوطنية هي في التحصن بالمذهب وتطويق ​الدستور​ والقانون والقضاء. ان تطوير نظامنا السياسي ومنع الفتنة والوحدة الوطنية إنما هي أهداف تسمو كل اعتبار. الرئيس خارج دائرة استهدافكم ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ احوج ما يكون الى الهواء الطلق، فلا تسمموا أجواءه".

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