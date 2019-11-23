دعموش: أميركا هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان "اميركا هي سبب كل مآسينا وأزماتنا، وهي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة من افغانستان الى العراق وسوريا وصولا الى لبنان واليمن، وهي رأس الإرهاب في العالم".
وخلال رعايته حفل نجمات البتول الذي نظمته جمعية كشافة الامام المهدي في مجمع السيدة زينب، قال: "لطالما سعت الاداراة الاميركية في لبنان الى إحداث الفتنة بين اللبنانيين وتحريضهم على بعضهم بهدف ضرب حزب الله واضعاف المقاومة وعزلها سياسيا وشعبيا لمصلحة اسرائيل، ولكنها فشلت في ذلك بفعل وعي اللبنانيين وتمسكهم بالوحدة الوطنية والتزامهم بخيار المقاومة".
ولفت الى ان "الادارة الاميركية تتدخل من جديد بالشؤون الداخلية اللبنانية وتحاول ان تفرض خياراتها على الشعب اللبناني وتهدد وتتوعد اللبنانيين، إما ان تقبلوا بما نمليه عليكم وتنفذوا شروطنا السياسية، واما ان تواجهوا الفوضى والخراب والإنهيار الاقتصادي والمالي".
وأشار الى ان السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان تحدث بوضوح عن الاهداف الاميركية في لبنان، ولم يخف ان اهداف اميركا في لبنان هي محاصرة المقاومة واضعافها ومنع لبنان من الاستفادة من روسيا والصين وغيرهما لانعاش الاقتصاد اللبناني أو المساهمة في معالجة الازمات القائمة.
وأكد: ان الاستقلال الحقيقي يكون برفض اللبنانيين للتدخلات الاميركية في لبنان وتشكيل حكومة سيادية بعيدا عن الاملاءات الخارجية لا تشبه ولا تنفذ ما تريده الادارة الامريكية، بل تشبه لبنان وتنفذ ما تمليه مصلحة لبنان والشعب اللبناني.
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