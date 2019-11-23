دعموش: أميركا هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ ​علي دعموش​ ان "​اميركا​ هي سبب كل مآسينا وأزماتنا، وهي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة من ​افغانستان​ الى ​العراق​ و​سوريا​ وصولا الى ​لبنان​ واليمن، وهي رأس الإرهاب في ​العالم​".

وخلال رعايته حفل نجمات البتول الذي نظمته جمعية ​كشافة الامام المهدي​ في مجمع ​السيدة زينب​، قال: "لطالما سعت الاداراة الاميركية في لبنان الى إحداث الفتنة بين اللبنانيين وتحريضهم على بعضهم بهدف ضرب حزب الله واضعاف ​المقاومة​ وعزلها سياسيا وشعبيا لمصلحة ​اسرائيل​، ولكنها فشلت في ذلك بفعل وعي اللبنانيين وتمسكهم بالوحدة الوطنية والتزامهم بخيار المقاومة".

ولفت الى ان "​الادارة الاميركية​ تتدخل من جديد بالشؤون الداخلية اللبنانية وتحاول ان تفرض خياراتها على ​الشعب اللبناني​ وتهدد وتتوعد اللبنانيين، إما ان تقبلوا بما نمليه عليكم وتنفذوا شروطنا السياسية، واما ان تواجهوا الفوضى والخراب والإنهيار الاقتصادي والمالي".

وأشار الى ان ​السفير الأميركي​ السابق في لبنان ​جيفري فيلتمان​ تحدث بوضوح عن الاهداف الاميركية في لبنان، ولم يخف ان اهداف اميركا في لبنان هي محاصرة المقاومة واضعافها ومنع لبنان من الاستفادة من ​روسيا​ و​الصين​ وغيرهما لانعاش ​الاقتصاد اللبناني​ أو المساهمة في معالجة الازمات القائمة.

وأكد: ان ​الاستقلال​ الحقيقي يكون برفض اللبنانيين للتدخلات الاميركية في لبنان وتشكيل ​حكومة​ سيادية بعيدا عن الاملاءات الخارجية لا تشبه ولا تنفذ ما تريده الادارة الامريكية، بل تشبه لبنان وتنفذ ما تمليه مصلحة لبنان والشعب اللبناني.