فيديو: يونس الميموني
منعت العناصر الأمنية بطنجة، يوم الخميس، سيارات الأجرة الكبيرة المتواجدة في المحطة الطرقية القديمة من نقل المواطنين إلى مدينة تطوان، بعد فتح المحطة الطرقية الجديدة المتواجدة بمنطقة أحرارين.
وكشف سائقو سيارات الأجرة ل “اليوم24” أن انتقال “الطاكسيات الكبيرة” إلى المحطة الطرقية الجديدة، سيزيد من تسعيرة النقل بسبب بعد المسافة.
وطالب السائقون من السلطات المحلية، توزيع “الطاكسيات” ما بين المحطة الطرقية القديمة والجديدة، لتسهيل سفر المواطنين إلى مدينة تطوان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يمنع “طاكسيات” المحطة القديمة من نقل المواطنين لتطوان..ومخاوف من “اشتعال” الأسعار-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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