كأس محمد السادس.. أ.آسفي يتطلع إلى مباغتة الترجي التونسي

يحل فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفا على الترجي التونسي، على أرضية ملعب “رادس”، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويبحث الفريق المسفيوي عن تجاوز نتيجة الذهاب، مطلع الشهر الجاري، بعدما تعادل مع الترجي بهدف في كل شبكة، وذلك من أجل مواصلة مغامرته في الكأس العربية.

ولن تكون مهمة أبناء محمد الكيسر سهلة، لكنها في الوقت نفسه ليست مستحيلة، خاصة وأن الفريق العبدي سبق له المرور بالوضعية ذاتها في الدور الماضي، حيث عاد ببطاقة التأهل من البحرين ضد الرفاع، بتغلبه عليه بهدف دون رد، بعد أن تعادل معه ذهابا بهدف لمثله.

وأكد الكيسر، أن لاعبيه بإمكانهم مباغته الفريق التونسي بميدانه، مشيرا أن الكل عازم على تقديم أداء جيد بتونس، والوقوف الند للند أمام الترجي، من أجل العودة بالتأهل، بالرغم من صعوبة المنافس.

يذكر أن محمد مورابيط كان وراء هدف أولمبيك آسفي في لقاء الذهاب الذي أحرزه خمس دقائق قبل نهاية زمن المباراة الأصلي انتهى، معدلا الكفة بعدما تقدم حمدو الهوني لبطل تونس في الدقيقة 33 من الجولة الأولى.