طقس السبت.. أجواء ممطرة مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم غد السبت، أن تكون الأجواء ممطرة بكل من وسط البلاد وجبال الأطلس والسهول الغربية للأطلس والمنطقة الشرقية.

كما ستكون السماء غائمة جزئيا ومصحوبة بقطراتمطرية متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية والريف، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية من القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية وبالجبال وبالواجهة المتوسطية، ومعتدلة شمالية غربية بجنوب ووسط وشمال البلاد.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و8 درجات بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 9 و15 درجة بالسواحل وشمال ووسط البلاد، وما بين 14 و16 درجة على العموم بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و15 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبهضاب الفوسفاط، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقليم الجنوبية، وما بين 26 و2830 بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.