القدس - بواسطة محمد عز العرب - نُقل إلى مستشفى العائلة المقدسة، في الناصرة، صباح اليوم السبت، رجل مصاب بالرصاص، بعد أن تعرض على ما يبدو لجريمة إطلاق نار عليه في منطقة العين.
وجاء في بيان لشرطة الشمال، إنّه "أُطلقت عيارات ناريّة باتجاه محل تجاريّ في شارع بولس السادس بمدينة الناصرة، ما أدى عن إصابة شخص في الخمسينات بجراح في القسم السفلي من جسده، وقد نقل إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج، وقد حضرت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيقات والبحث عن مشتبهين، مع الإشارة إلى أنّ خلفية الحادثة غير واضحة".
تفاصيل أوفى لاحقًا...
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن جراء تعرّضه لإطلاق نار في الناصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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