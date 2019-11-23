شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. خفر السواحل ينقذ مواطن من الغرق بـالستين والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 أنقذت قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت، مساء أمس الجمعة، أحد مرتادي شاطئ الستين، كاد بتعرض للغرق أثناء السباحة، بعد دخوله إلى عمق البحر، أمام فندق مكة السياحي.

Advertisements وتحركت فرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل، بعد تلقيها بلاغ بالواقعة وسارعت بانتشال السباح من عمق البحر وإنقاذه حياته وتقديم الإسعافات الأولية له.

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