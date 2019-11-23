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شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات.. تعرف على محافظ عدن القادم بموجب اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
كشفت مصادر رئاسية وأخرى حكومية، عن هوية محافظ محافظة عدن القادم، والذي سيتم تعيينه خلال الساعات القادمة بقرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وذلك في إطار تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
وقالت المصادر في تصريحها، أن المشاورات حول هوية محافظ عدن القادم حسمت وتم الإتفاق على تعيين حسين منصور الذي يشغل منصب، أمين عام رئاسة الوزراء، في هذا المنصب .. مشيرة إلى أن قرار تعيين منصور محافظاً لعدن أصبح جاهز وينتظر حالياً حسم هوية مدير أمن عدن .
وينص إتفاق الرياض على تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق الذي جرى في الخامس من الشهر الجاري، مما يعني أنه تم تجاوز المدة المحددة بثلاثة أيام .
وذكرت المصادر، أن إختيار أسم حسين منصور جاء بعد منافسة بين عدة أسماء طرحت أمام لجنة التشاور، من بينها المحافظ الحالي، أحمد سالم ربيع علي، والذي أتفق الجميع على إستبعاده لكونه لم يحقق أي إنجاز للمحافظة .
وحسين منصور سعيد، قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، وكان رئيساً لقطاع الشباب في الحزب بعدن، ويشغل حالياً منصب أمين عام رئاسة الوزراء، بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي في العاشر من يناير 2017م .
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