شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعا والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي.

وقال الوزير الإماراتي إن الصراع وزعزعة الاستقرار في منطقتنا يتطلبان تعاونا دوليا فعالا. وأكد قرقاش أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل أزمة اليمن بشكل كبير. وتابع قرقاش: نستنكر سياسة إيران التي يمارسها النظام منذ حوالي 30 عاما. Advertisements وأضاف، في كلمته بمؤتمر المنامة: الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران. وأردف: أصبحنا متعبين من سياسات عدائية كالتي تعتمدها تركيا وإيران. ومضى قائلا: علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة. وبخصوص الأزمة اليمنية، قال الوزير الإماراتي: أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعا.

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