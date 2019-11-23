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شكرا لقرائتكم خبر عن الراصد الحضرمي باقروان: غرق 6 قوارب صيد في بروم بسبب شدة الرياح والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
تعرضت 6 قوارب صيد للغرق في مرسى بروم غربي المكلا، وذلك بسبب نشاط شدة الرياح الشرقية واضطراب الموج "زيب".
ومن جانبه، حذر الراصد الجوي الحضرمي "محمد باقروان" في تقارير سابقة عبر وفقاً لــ موقع "اليمن العربي" من توقعات تفيد بنشاط شدة الرياح، واضطراب موج البحر من مساء الجمعة 22 نوفمبر الى يوم الأحد .
ونشر الراصد الجوي الحضرمي باقروان تقريره الرابع، محذرا كافة الصيادين من ساحل المكلا الى عدن من استمرارية نشاط الريح وحركة موج البحر الى مساء الأحد او يوم الأثنين .
هذا ويعتبر التقرير الرابع إستنادا بالتقرير الثالث الذي تم نشره يوم أمس، هذا ويدعو الراصد الجوي الشاب الجميع للأنتباه لقواربهم في الأماكن الغير آمنة.
ودعا الراصد الجوي محمد باقروان كافة الصيادين الى اتباع التقارير الصادرة عبر المواقع المعتمدة ومجموعات الصيادين.
وختتم الراصد الجوي الحضرمي محمد باقروان شكره لرئيس جمعية صيادي بروم هاني باسلوم، على تواصله معه في إيصال التوقعات لكافة الصيادين.
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