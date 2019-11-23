قلق أممي إزاء تجدد العنف في إدلب

المناطق - وكالات

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون عن بالغ القلق إزاء تجدد العنف في إدلب شمال غربي سوريا.

وأشار بيدرسون خلال إحاطته في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا أمس إلى أن إدلب يسكن بها نحو ثلاثة ملايين مدني فر الكثير منهم من القتال إلى أماكن أخرى في سوريا.

ولفت الانتباه إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 50 آخرين من بينهم أطفال بسبب ما قيل إنه صاروخ أطلق من الأراضي السورية أصاب مخيمًا للنازحين بالقرب من أحد المستشفيات قبل يومين.

واستعرض بيدرسون التطورات المهمة التي حدثت في الشمال الشرقي في أعقاب التدخل التركي من خلال شن عملية نبع السلام العسكرية.