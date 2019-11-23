شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تنزلق إلى تقييمات ائتمانية بالسالب والان نبدء بالتفاصيل
توقع مراقبون انزلاق جنوب افريقيا على نحو أكثر إلى وضع دولة عالية المخاطر فيما يتعلق بالاستثمارات، بعدما خفضت وكالة ستاندارد اند بورز تقييمها لديون البلاد إلى سالب، مستشهدة ببطء النمو وزيادة معدلات العجز المالي وتزايد عبء الديون، بحسب وكالة بلومبرج.
وذكرت ستاندارد آند بورز في بيان" من الممكن ان نخفض التصنيف أكثر إذا لاحظنا استمرار التدهور المالي".
وتركت الوكالة تصنيف جنوب افريقيا بدون تغيير عند" ب ب" ، وهو أدني بدرجتين من المستوى المقبول لتدفق الاستثمارات.
وتتراجع الموارد والإيرادات المالية لجنوب افريقيا بسبب عمليات انقاذ بمليارات الدولارات لشركة اسكوم القابضة المحدودة للطاقة المتعثرة.
وتوقعت وزارة الخزانة الوطنية الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 9ر80%من اجمالي الناتج المحلي مع حلول العام المالي، 2028مالم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة .
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