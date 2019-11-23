شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصبة» تقتل 20 شخصاً معظمهم أطفال في ساموا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت حكومة ساموا عن أن الوفيات المرتبطة بالحصبة ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أمثالها لتصل إلى 20 حالة معظمها بين أطفال صغار خلال الأسبوع الماضي في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادي، وذلك بعد ثمانية أيام من إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار الوباء.

كانت الجزيرة التي يقطنها 200 ألف نسمة وتقع جنوبي خط الاستواء في منتصف الطريق بين هاواي ونيوزيلندا قد أعلنت عن انتشار الحصبة بشكل وبائي في أواخر أكتوبر تشرين الأول بعد الإبلاغ عن أول حالات وفاة بالمرض.

وقالت الحكومة يوم الجمعة إنها حددت 1644 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة، أي أكثر من المثلين خلال الأسبوع الأخير، وارتفاع الوفيات من ست حالات إلى 20 حالة. ومعظم الوفيات بين أطفال دون الخامسة باستثناء حالة واحدة.