شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان طائرة أمريكية مسيرة في أجواء طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس. وأوضحت القيادة في بيان على موقعها أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي. وأضاف البيان إن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث. وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيانها أن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرةً إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.

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