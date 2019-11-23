شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يتبنى بيانًا حول حظر الأسلحة الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل
وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على بيان يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة، في توافقٍ لطالما قوّضته الحرب في سوريا وقضيّتا سكريبال في بريطانيا وكيم جونغ نام في ماليزيا.
وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا أنّ المجلس يؤكّد مجدّدًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي، مدينًا بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة.
وأضاف أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أيّ مكان وأيّ وقت من قبل أيّ شخص تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين.
وأكّد المجلس قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا.
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