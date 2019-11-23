اصابة مزارع بانفجار عبوة في بساتين شرقي ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، في بساتين الشيخ بابا باطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحصيلة الاولية المتوفرة للانفجار اصابة مزارع بجروح".