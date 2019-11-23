الدفاع التركية: ثلاثة قتلى و20 جريحاً بتفجير مفخخة شمال الرقة

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر قولها إن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة تل أبيض شمال الرقة، ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع التركية، بحسب قناة "تي ار تي" التركية: "3 قتلى و20 جريحاً على الأقل في هجوم لتنظيم YPG الإرهابي بسيارة مفخخة استهدف المنطقة الصناعية في تل أبيض السورية".

