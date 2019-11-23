الأنواء تعلن حالة طقس الأحد والاثنين: ضباب خفيف واستقرار بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استقرار درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد غداً وبعد الغد، مبينةً أن المنطقتين الشمالية والوسطى ستشهدان في صباح الغد وبعده ضباباً خفيفاً يزول تدريجياً.

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