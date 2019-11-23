السعودية تتهم ايران مجددا بالاعتداء على أرامكو وتطالب الأمم المتحدة بتوفير خبراء

اتهمت السعودية مجدد، اليوم السبت، ايران بالاعتداء على شركة اراموكو (شركة النفط العالمية السعودية)، مطالبةً الولايات المتحدة بتوفير خبراء للتأكد من الحادثة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إن "إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على أرامكو".
وأضاف الجبي، "سنأخذ وقتنا لنتأكد من الحادثة، كما سنطلب من الأمم المتحدة توفير خبراء للتأكد".
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