رسمياً.. مقعد إضافي للعراق في دوري أبطال آسيا ابتداء من 2021

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم السبت في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبيل إياب نهائي دوري ابطال آسيا 2019 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي.

وخلال الاجتماع صادقت اللجنة أيضاً على اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، وفق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد لجعل كرة القدم الرياضة الأولى في القارة، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.



وعقدت لجنة المسابقات اجتماعها الثاني للدورة 2019-2023 برئاسة تان كووك توان، حيث تم الاطلاع على مقترح توسيع دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، وبحيث يرتفع عدد الاتحادات الوطنية المشاركة فيها من 12 إلى 20، تعبيراً عن مبدأ الشمولية والادماج في الاتحاد القاري.

وأضاف تران: "بعد أن شهدنا ارتفاع المستوى الفني ومستوى المنافسة في كأس آسيا 2019، أنا واثق أن بطولاتنا للأندية ستشهد ذات التأثير الإيجابي".



ومن خلال قرار توسيع دوري أبطال آسيا، فإن المزيد من الاتحادات الوطنية ستحصل على فرصة معايشة مسابقات الأندية على أعلى مستوى، وبالتالي يحصل اللاعبون والمدربون على المزيد من فرص التطوير، وترتفع الموارد المادية للأندية المتنافسة.

وحسب النظام الجديد فإن عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيبقى على حاله دون تغيير، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10، وسوف يتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا اعتباراً من نسخة 2021.

وبحسب هذا النظام فإن العراق سيحصل على مقعد إضافي دوري ابطال آسيا كونه يحتل الترتيب التاسع في تصنيف الاتحادات الوطنية، بالتالي فإن العراق سيشارك بثلاثة اندية بدلاً من ناديين.

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كما أوصت اللجنة أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية للبطولة، وينطبق ذات الأمر على كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يحصل الفائز بلقب البطولة على مقعد في الأدوار التمهيدية في حالة عدم تأهله عن الدوري المحلي.

وبخصوص المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، فقد قررت اللجنة إقامة المباريات بأيام مختلفة خلال فترة المباريات الدولية، وذلك لضمان مواصلة تطوير وانتشار اللعبة.

وسوف يسمح هذا القرار لجماهير بمشاهدة المزيد من المباريات التي تقام على امتداد أيام مختلفة، وبحيث يتعرفون أكثر على نجوم القارة، وبناء على ذلك خلال فترة إقامة جولتين في ذات الأسبوع فإن مباريات المجموعة الأولى تقام يومي الخميس والاثنين، ومباريات المجموعة الثانية تقام يومي الجمعة والثلاثاء.

وصادقت اللجنة على تغيير موعد تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022، لتقام في شهر حزيران 2021 بدلاً من تموز من ذات العام. وصادقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية لعامي 2021-2022، والتي سيتم بحثها خلال ورشات العمل القارية التي تعقد في الأشهر القادمة.