الكربولي: أيادٍ خبيثة تقف وراء تدمير وحرق بنايات تأريخية ومحال بشارع الرشيد

اعتبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، السبت، أن حرق بنايات تأريخية ومحال بشارع الرشيد تقف خلفه "أياد خبيثة" تحاول تهديمها لإزالة الصفة التاريخية و"شيطنة التظاهرات السلمية". وقال الكربولي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "ما يجري من تدمير وحرق للبنايات التاريخية والمحلات في شارع الرشيد تقف خلفه أيادٍ خبيثة تحاول تهديمها لإزالة الصفة التاريخية عنها والاستيلاء عليها للاستفادة منها تجارياً، وإياد أخرى خبيثة تريد شيطنة التظاهرات السلمية واتهام المتظاهرين بالتخريب".



وأرفق الكربولي تغريدته بهاشتاغ "‫#التظاهرات_سلمية‬" وهاشتاغ "‫#المتظاهرون_ابرياء".

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