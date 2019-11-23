بالجدول.. العراق ثانياً بتأثير الكلفة الاقتصادية للإرهاب

وحسب التقرير فإن الكلفة الاقتصادية للإرهاب كانت أعلى قيمة لها في أفغانستان حيث لامست 20% من الناتج الإجمالي المحلي الافغاني، وجاء العراق ثانياً عالمياً بكلفة بلغت 3.9% تليه نيجيريا بـ 2.7% واحتلت سوريا المرتبة الرابعة حيث كلفها الارهاب1.6% من ناتجها القومي .كما كلف الإرهاب ليبيا 1.2% من ناتجها القومي والصومال 1.1% من ناتجها القومي، واليمن 0.6% من ناتجها القومي.

ويتم حساب الكلفة الاقتصادية للإرهاب وفقا لأربع مؤشرات هي الوفيات، والإصابات، والخسائر في الممتلكات، بالإضافة لخسائر الناتج القومي.

كما يدخل في حساب الكلفة الاقتصادية للإرهاب، نفقات الحكومة على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والمداخيل، إضافة للآثار النفسية على متضرري الإرهاب.