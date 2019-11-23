بالجدول.. العراق ثانياً بتأثير الكلفة الاقتصادية للإرهاب

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احتل العراق المرتبة الثانية بتأثير الكلفة الاقتصادية للإرهاب على البلاد لأحدث البيانات الواردة في المؤشر العالمي للإرهاب الصادر من معهد الاقتصاد والسلام لعام 2019.
كما كلف الإرهاب ليبيا 1.2% من ناتجها القومي والصومال 1.1% من ناتجها القومي، واليمن 0.6% من ناتجها القومي.
ويتم حساب الكلفة الاقتصادية للإرهاب وفقا لأربع مؤشرات هي الوفيات، والإصابات، والخسائر في الممتلكات، بالإضافة لخسائر الناتج القومي.
كما يدخل في حساب الكلفة الاقتصادية للإرهاب، نفقات الحكومة على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والمداخيل، إضافة للآثار النفسية على متضرري الإرهاب.
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