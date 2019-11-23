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وصول وفد كردي الى بغداد

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أفاد مصدر مطلع، السبت، بوصول الوفد الكردي المنتظر الى بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفدا كرديا من اقلبيم كردستان وصل، صباح اليوم، الى العاصمة بغداد لاجراء مباحثات مع الحكومة المركزية.

وأضاف المصدر، "من المؤمل ان يبحث الوفد عدد من القاضايا الحكومية المهمة مع حكومة بغداد، اضافة الى قانوني الموازنة والنفط والغاز اللذين سيكونان على رأس المباحثات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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