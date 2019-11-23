وصول وفد كردي الى بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وفدا كرديا من اقلبيم كردستان وصل، صباح اليوم، الى العاصمة بغداد لاجراء مباحثات مع الحكومة المركزية.

وأضاف المصدر، "من المؤمل ان يبحث الوفد عدد من القاضايا الحكومية المهمة مع حكومة بغداد، اضافة الى قانوني الموازنة والنفط والغاز اللذين سيكونان على رأس المباحثات".