خلل في هواتف أندرويد قد يسمح بالوصول إلى مقاطع الفيديو والصور

اكتشف فريق للأبحاث الأمنية خللاً جديداً يدعى "CVE-2019-2234" في هواتف "أندرويد"، يمكن أن يسمح لقراصنة الإنترنت بالتجسس على المستخدمين عبر كاميرا الهاتف الذكي.
ووجد الفريق أن نقاط الضعف هذه نفسها، تؤثر على تطبيقات الكاميرا في الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.
ويسمح هذا الخلل للقراصنة بالتحكم في تطبيقات "كاميرا غوغل" أو "كاميرا سامسونغ"، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للمستخدم.
وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن بعض السيناريوهات قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى مقاطع الفيديو والصور المخزنة، وكذلك بيانات GPS المرتبطة بها.
وأبلغ الفريق شركة "غوغل" عن الخلل، حيث اكتشفت أن المشكلة أثرت على جميع هواتف نظام "أندرويد" الذكية.
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