مقتل 3 أفغان وإصابة 5 آخرين بانفجار شمال شرقي البلاد

قتل 3 مدنيين وأصيب 5 آخرون، السبت، في انفجار وقع بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان بحسب مسؤولي الأمن المحلي.



وقال المسؤول الإقليمي إن مسلحين فجروا عبوة ناسفة عن بعد في أحد الأسواق، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على الانفجار حتى الآن.

وجاء الانفجار بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني عن أن قوات الأمن "محت" إرهابيي تنظيم داعش في أفغانستان، حيث استسلم أكثر من 600 داعشي مع أسرهم للحكومة الأفغانية خلال الأسابيع الماضية.

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وأكد مسؤولون أن الهجمات الجوية للقوات الأفغانية وقوات التحالف بخلاف قلة الدعم المالي وانخفاض الحالة المعنوية لداعش أجبرت التنظيم على الاستسلام.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.