منتدى المنامة وقتلى بالعراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: وزير خارجية الأردن بمنتدى المنامة: داعش يتغذى على الفوضى، ووزير خارجية البحرين: توجد دول في المنطقة تفضل الصراع على التعاون، واحتجاجات إيران.. الحرس الثوري يشن اعتقالات وواشنطن تفرض عقوبات، ومقتل 4 عراقيين خلال تفريق الأمن للمظاهرات في بغداد، والجيش الليبي: إرهابيون سوريون في صفوف مليشيات طرابلس، والسودان.. تعزيزات عسكرية لتأمين الأوضاع ببورتسودان، والإمارات وأمريكا تبحثان أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، ومعارض إيراني: المظاهرات تجتاح المدن ومطالب بإسقاط النظام، وبعد إحراقه.. مجسم الثورة يعود مجددا لساحة الشهداء بلبنان، والخارجية الألمانية: برلين تستعيد أسرة داعشية من سوريا، وفرنسا تسجن "داعشية" أدينت بالإرهاب واختطاف قاصرين.

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كما تتابعون أيضاً: نتنياهو: سأقبل بقرار المحكمة.. وجانتس يدعوه لترك مناصبه، والإمارات تؤكد التزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، والقضاء الأمريكي يطالب إيران بـ180 مليون دولار تعويضا لصحفي، ومصادر مصرية لـ"العين الإخبارية": تعديل وزاري مرتقب في يناير، ومظاهرات حاشدة بشوارع كولومبيا وفرض حظر تجول بالعاصمة، وبولتون يعود لـ"تويتر" ويتهم البيت الأبيض بتقييد حسابه، وألمانيا تطالب بالإفراج عن 6 نشطاء بيئة سجنتهم إيران، والبنتاجون يعلن فقدانه طائرة استطلاع مسيرة فوق طرابلس، و"رايتس ووتش" تدين أحكام إيران الصادرة بحق 6 نشطاء بيئة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: تلال الديون التركية تزيد إلى 220 مليار دولار في أكتوبر، وبكين: نرغب في الاتفاق مع واشنطن و"لا نخشى" الحرب التجارية، وأسعار الذهب تتراجع بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات، وحفارات النفط الأمريكية تنخفض لخامس أسبوع على التوالي، والديون الرديئة في البنوك الإيطالية تنخفض إلى 93 مليار دولار، وإندونيسيا تعتزم خفض ضريبة الشركات إلى 20% لجذب استثمارات جديدة، ولاجارد: أوروبا تحتاج لاستثمارات عامة أكبر لتجنب أضرار حرب التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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