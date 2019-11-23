قرقاش بمنتدى المنامة: أمن واستقرار منطقتنا العربية أهم ما يشغلنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونا دوليا فعالا.

وأضاف في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية أن الإمارات نستنكر سياسة إيران التي يمارسها النظام منذ نحو 30 عاما، وأن الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعا"، مشيرا إلى أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل هذه الأزمة بشكل كبير.

وندد قرقاش بالسياسات العدائية التي تعتمدها تركيا وإيران، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم وتعزيز استقرار المنطقة.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.