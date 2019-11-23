الجبير بمنتدى المنامة: على العالم أن يتحد ضد تصرفات إيران العدائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، إن العالم لا بد أن يتحد ضد تصرفات إيران العدائية، مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية إيرانية الصنع وهو ما يؤكد سلوكها العدائي.

وأضاف في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية أنه من الصعب التفاوض مع دولة كإيران تتحلى بسلوك مدمر، معتبرا أن مسألة رفع العقوبات الدولية عن إيران "مثيرة للسخرية".

وتابع الجبير أن رسالة المملكة العربية السعودية واضحة تجاه النظام الإيراني بأنها لم ولن تقبل تصرفاتهم العدائية تجاهها.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.