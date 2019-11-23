نشوب حريق ضخم قي مجمع تجاري بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشب حريق ضخم مساء أمس الجمعة في مجمع تجاري مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.



وأعلن رئيس بلدية مدينة خرمشهر أنه تم اخماد الحريق الواسع الذي نشب في مجمع "كنز المال" التجاري في المنطقة الاقتصادية الحرة بالمدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى الاستعانة بفرق الإطفاء في هذا الحادث من المدن المجاورة آبادان، ماهشهر، شادكان وبندر أمام، إضافة إلى خرمشهر.

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وأضاف رئيس بلدية خرمشهر: لحسن الحظ لم يسفر هذا الحريق عن وقوع خسائر بالأرواح.

من جانبه قال مسؤول مركز الطوارئ بكلية العلوم الطبية في آبادان: إن 8 اشخاص اصيبوا بحريق المجمع التجاري في خرمشهر وانهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

جدير بالذكر أن الحريق نشب في هذا المجمع التجاري الضخم الذي يضم 250 متجرا في الساعة 9 مساء الجمعة وتم اخماده بعد مرور 6 ساعات.

وذكرت التقارير أن الحريق الذي نشب في المخازن الحق اضرار بـ 30 بالمائة من المجمع التجاري وتسبب بخسائر مادية فادحة.