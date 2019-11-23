شكرا لقرائتكم سوريا.. مقتل وجرح العشرات بانفجار سيارة بتل أبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز انفجار عنيف مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي صباح اليوم السبت، ناجم عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصناعة بالمدينة، حيث قتل عشرة أشخاص وأصيب العشرات وفق إعلام المعارضة، وذلك في إطار الانفجارات المتواصلة ضمن المناطق التي سيطرت عليها الفصائل والقوات التركية مؤخراً في شمال سوريا.

وكان المرصد ذكر في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري، انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة حمام التركمان بريف الرقة الشمالي. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن الفصائل الموالية لتركيا فجرتها بعد أن وردتها أنباء من سائق السيارة بأنها تحمل المتفجرات، فيما لا يزال الغموض يلف مصير السائق وطريقة دخول هذه السيارات المفخخة ضمن المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها مؤخراً.

ونشر “المرصد السوري” خلال ذاك اليوم أيضاً، أن 5 أشخاص قضوا وأصيب أكثر من 13 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف مدينة الرقة الشمالي.