شكرا لقرائتكم 140 ألف شخص طلبوا تأشيرات سياحية للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية، الوطني أحمد الخطيب، إن نحو 140 ألف شخصا طلبوا تأشيرات سياحية.

واجتذبت التأشيرة السياحية نحو 50 ألف زائر منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، ويأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريباً في تأشيرات السياحة للمساهمة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

الخطيب أضاف في تصريحات لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليها "الخليج 365"، أن السياح البريطانيين يليهم الصينيين تصدروا قائمة أعداد الأكثر زيارة للسعودية.

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وأشار الخطيب إلى أن الأرقام "تتماشى مع توقعاتنا، نتوقع أن تكون الزيارات السياحية لاستكشاف البلد، وهذا ما يحدث".

وتحدث على هامش إطلاق مشروع بوابة الدرعية بقيمة 17 مليار دولار، وهي تجديد للمدينة التاريخية التي يريد المسؤولون أن تكون نقطة جذب كبيرة للسياح.

وقال الخطيب إن المملكة "ستواصل إصلاحاتها، عندما نشجع سياستنا، إننا نشجع التاريخ والتراث والثقافة، وأعتقد أن لدينا ما يكفي من العروض لضيوفنا."