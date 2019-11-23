جورح عطالله: لضرورة أن يوحد الحراك مطالبه مع الرئيس عون

لفت عضو تكتل "لبنان الثوي" النائب جورج عطالله في حديث اذاعي الى أننا "ميزنا بين الاشخاص التي تعاني والتي نزلت الى الشارع وبين يتحركون بناء على الطلب"، معتبرا أن "اكبر ضربة للشارع هي التعميم "كلن يعني كلن" وهو يفقد علاقته بأشخاص حاولوا الضغط منذ سنوات لتحقيق مطالب"، مشددا على "َضرورة توحيد مطالب الحراك مع رئيس الجمهورية ميشال عون والا كيف نفسر لقاءهم مه اطرف أخرى في حين أنهم يرفضون الكلام مع عون".
وتعليقا على كلام السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، فرأى أن "الاميركي لا يتدخل اليوم بل هو أخرج موقفه الى العلن"، مشددا على أن "اميركا تريد الضغط في قلاق ملفات أساسية وهي ملف النزوج السوري والممانعة الاميركية والمجتمع الدولي لاعادة هؤلاء الى بلادهم بل العمل على ابقاءهم في المجتمعات المضيفة، الملف الثاني هو التعاطي بملف حزب الله وصولا الى تصنيفه بالارهابي، والملف الثالث هو النفط ويتمحور حول ترسيم حدود بحرية معينة والهدف من جزء منه وضع اليد على النفط".
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